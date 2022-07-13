Папа римский впервые назначил трех женщин в департамент по делам епископов

Папа римский Франциск впервые в истории римско-католической церкви назначил трех женщин членами комитета Ватикана, который занимается делами епископов. Об этом сообщил Reuters.

Ранее выборов епископов занимались только мужчины. Новые позиции получили итальянка Рафаэлла Петрини, выполняющая обязанности замгубернатора Ватикана, француженка Иваонн Ренгоат и аргентинка Мария Лиа Зервино.

Помимо них, в комитет вошли еще 11 человек, которые будут консультировать папу римского при назначении епископов в ближайшие пять лет. Зервина стала единственной из членов комитета, у кого нет религиозного сана.

Ранее папа Франциск рассказал, что хотел бы предложить женщинам ряд значимых должностей в руководстве церкви. До этого он уже назначил итальянскую монахню Алессандру Смерилли на вторую по значимости должность в управлении Ватикана по вопросам развития, а француженку Натали Беквар сделал замсекретаря Синода епископов.

Кроме того, директором музеев Ватикана стала Барбара Джатта, а заместителем директора пресс-службы Ватикана — Кристиан Мюррей.