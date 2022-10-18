Владимир Мединский заявил, что журфак МГУ «забит тварями» с либеральными взглядами

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что факультет журналистики МГУ имени Ломоносова «забит» преподавателями с либеральными взглядами и лояльными к ним учениками. Он назвал их тварями, сообщило РИА «Новости».

По мнению бывшего министра культуры, в столице «процент молодежи, плохо понимающей, сильно выше среднего по стране». В качестве примера этого Мединский и привел журфак, где, по его словам, «затравили парня».

«Журфак МГУ забит этими тварями, еще и из числа так сказать учеников „либеральных преподавателей“. Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как‑то это нехорошо, мне кажется», — сказал Мединский на презентации книги «Сила V правде» Владимира Кикнадзе.

Чиновник добавил, что преподавателям вузов и учащимся необходимо доносить информацию о том, за что сражаются российские военные в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Разъяснительная работа, как считает Мединский, нужна для понимания целей СВО и формирования правильного отношения к ней. «Специальная военная операция предполагает специальное отношение к происходящим событиям», — отметил он.

Мединский подчеркнул, что книга Кикнадзе должна дойти «до тех, кто смог бы это знание пронести дальше». «Чтобы вот этим персонажам через дорогу (преподавателям и студентам журфака — Прим. ред.) мозги на место поставить», — пояснил помощник президента.

В конце сентября с журфака МГУ отчислили двух студенток за критику однокашника, устроившего акцию в поддержку СВО прямо на парадной лестнице факультета. Молодой человек принес флаг ЛНР и зашел в здание университета в футболке с литерой Z.

Старшекурсники напомнили студенту о запрете на политическую деятельность на территории вуза, некоторые учащиеся нецензурно осудили акцию в соцсетях. Декан журфака Елена Вартанова назвала критику молодого человека «недопустимой» и «неприемлемой» и вскоре выступила за отчисление двух девушек.