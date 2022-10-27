В России впервые прекращено уголовное дело о фейках про армию

Глава первого отдела по особо важным делам Нижегородского управления СК прекратил уголовное дело о фейках про армию, заведенное на местного жителя. Это первый подобный случай, пишут «Сетевые свободы».

Дело по части 1 статьи 207.3 УК возбудили в отношении нижегородца за ссылки на видеоролик о событиях в Буче, который он разместил в сети апреле. Преследование прекратили за отсутствием состава преступления.

Видео выложено до выхода официального опровержения от Минобороны. Защите удалось доказать, что у обвиняемого не было умысла публично распространять заведомо ложную информацию о российской армии под видом достоверных сообщений.

После начала военной операции на Украине в России ввели как уголовное наказание — за фейки о Российской армии, так и административное — за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По первой статье грозят штрафы от 700 тыс. до 5 млн рублей или сроки от 3 до 15 лет, вторая предполагает лишь денежное наказание — от 30 тыс. до 1 млн рублей.

За неоднократную дискредитацию армии, а также дискредитацию, которая причинила вред здоровью или стала причиной массовых беспорядков, тоже положена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.

19 октября министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в России возбуждено 100 уголовных дел о фейках про армию и 4500 административных о ее дискредитации.