ЕС одобрил разъем Type-C как универсальный зарядный порт

Совет Евросоюза окончательно утвердил директиву об универсальном зарядном устройстве, сообщается на его сайте. Это значит, что в 2024 году порт для зарядки USB Type-C станет обязательным для продаваемых в ЕС смартфонов, планшетов и наушников.

«У каждого из нас дома есть как минимум три зарядных устройства для мобильных телефонов. Поиск подходящего зарядника дома или на работе может быть довольно утомительным. Кроме того, они составляют 11 000 тонн электротехнических отходов ежегодно», — объяснил необходимость проекта министр промышленности и торговли Йозеф Сикела.

Какие устройства подпадают под директиву: мобильные телефоны, планшеты и электронные книги, цифровые камеры и игровые приставки, наушники и переносные колонки, беспроводные мыши и клавиатуры, портативные навигационные системы. Ноутбуки тоже входят в этот перечень, но с одним отличием: новые правила начнут работать и с ними, но только спустя 40 месяцев после вступления директивы в силу.