На Netflix вышел «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Стивен Кинг советует посмотреть

На Netflix состоялась премьера хоррор-антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Вышли дебютные два эпизода, которые можно посмотреть с русскими и украинскими субтитрами.

Первые две серии называются «Лот 36» и «Кладбищенские крысы», это две самостоятельные истории, снятые Гильермо Наварро и Винченцо Натали соответственно. Хотя в августе в Netflix говорили, что премьера начнется с эпизодов «Вскрытие» (постановщик Дэвид Прайор) и «Снаружи» (Ана Лили Амирпур).

Остальные шесть серий («Просмотр», «Сны в ведьмином доме», «Модель для Пикмана», «Ропот» и две вышеупомянутые) будут выходить в течение следующих трех дней. Их авторами выступили Панос Косматос («Мэнди»), Кэтрин Хардвик («Сумерки»), Гильермо Наварро («Нарко»), Кит Томас («Диббук»), Винченцо Натали («Куб»), Дженнифер Кент («Бабадук»).

«Каждый эпизод представляет целый мир. Они предлагают разные угощения. Некоторые пикантные, некоторые сладкие. Вы получаете сюрприз с каждым укусом», — рассказывал дель Торо, давно мечтавший о таком проекте.

Писатель Стивен Кинг уже посмотрел «Кабинет редкостей», поэтому теперь своим подписчикам он «настоятельно советует» поступить так же. Он назвал антологию пугающей, но в то же время прекрасной.

В шоу снялись Эндрю Линкольн («Ходячие мертвецы»), Бен Барнс («Дориан Грей»), Руперт Гринт («Дом с прислугой»), София Бутелла («Мумия»), Шарлин И («Окей, Лекси!») и Криспин Гловер («Мы всегда жили в замке»).