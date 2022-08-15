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Netflix показал тизер хоррор-антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
Сегодня в 16:17

В сети появился первый трейлер сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Ролик опубликовали на ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix.

В нем автор хоррор-антологии Гильермо дель Торо, известный как постановщик «Лабиринта Фавна» и «Формы воды», представляет новый проект. Режиссер признается, что всегда мечтал сделать именно такое шоу.

«Каждый эпизод представляет целый мир. Они предлагают разные угощения. Некоторые пикантные, некоторые сладкие. Вы получаете сюрприз с каждым укусом», — рассказал дель Торо.

Он пояснил, что пригласил к участию в сериале разных режиссеров. Среди них — авторы «Бабадука», «Мэнди», «Химеры» и «Пустого человека». Каждый из кинематографистов расскажет свою отдельную историю.

«Мы хотели создать прекрасные, реальные создания со всей художественностью, которая требуется, чтобы создать отличного монстра. Мы добились некоторых из самых невероятных образов в сериалах», — добавляет дель Торо.

В трейлере можно увидеть процесс создания пугающих чудовищ из «Кабинета редкостей». «„Кабинетом редкостей“ я пытаюсь сказать: „Взгляните, мир прекрасен и ужасен в одно и то же время“», — заключает дель Торо.

Посмотреть сериал-антологию можно будет на Netflix с 25 октября. В этот день на платформе появятся первые два эпизода — «Вскрытие» и «Снаружи». Их сняли Дэвид Прайор («Пустой человек») и Ана Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью домой») соответственно.

Остальные шесть серий — «Просмотр», «Сны в ведьмином доме», «Лот 36», «Модель для Пикмана», «Кладбищенские крысы», «Ропот» — будут выходить в течение следующих трех дней. Их авторами выступили Панос Косматос («Мэнди»), Кэтрин Хардвик («Сумерки»), Гильермо Наварро («Нарко»), Кит Томас («Диббук»), Винченцо Натали («Куб»), Дженнифер Кент («Бабадук»).

В шоу снялись Эндрю Линкольн («Ходячие мертвецы»), Бен Барнс («Дориан Грей»), Руперт Гринт («Дом с прислугой»), София Бутелла («Мумия»), Шарлин И («Окей, Лекси!») и Криспин Гловер («Мы всегда жили в замке»).

Среди других артистов шоу — Эрик Андре («Праведные Джемстоуны»), Эсси Дэвис («Бабадук»), Исмаэль Крус Кордова («Отыграть назад»), Кейт Микуччи («Клиника»), Люк Робертс, Ф.Мюррей Абрахам, Глинн Терман, Эльпидия Каррильо, Ханна Голуэй, Деметриус Гросс, Дэвид Хьюлетт, Тим Блейк Нельсон, Себастьян Роше и Питер Уэллер.

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