Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку

Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммунальные платежи. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы, сообщается на сайте ведомства.

Сейчас принимаются их заявления на получение отсрочки платежей по аренде федерального имущества. Они также могут без штрафов расторгнуть договоры аренды.

На поддержку могут претендовать физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также «юридические лица, у которых единственным учредителем (участником) и руководителем является одно и то же физическое лицо».

В начале октября отменили начисление пеней за долги по коммунальным платежам и взносам за капитальный ремонт на время службы. В конце месяца призванным россиянам дали отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.