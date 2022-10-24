В российский прокат выйдет «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, взявший главный приз Канн-2022

1 декабря в российский прокат выйдет сатирический фильм Рубена Эстлунда «Треугольник печали» — в 2022 году он взял «Золотую пальмовую ветвь», главный приз Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает журнал «Сеанс».

«Пара супермоделей отправляются в роскошный круиз в компании богатых пассажиров, русского олигарха и британских торговцев оружием. Капитан яхты — человек, который любит цитировать Маркса не меньше, чем пропустить бокальчик. После кораблекрушения выжившие оказываются на необитаемом острове, где каждому предстоит переосмыслить свое место… ведь ловить рыбу умеет только уборщица», — так описывает завязку сюжета компания A-One Films, занимающаяся прокатом ленты в России.

Подробности — на сайте прокатчика. Перед премьерой советуем ознакомиться с рецензией Зинаиды Пронченко на отмеченную в Каннах картину — а заодно и на главные фильмы французского киносмотра в этому году.

Так, Пронченко пишет: «Циник и популист, прикидывающийся обеспокоенным современными нравами скептиком, Эстлунд — наверное, единственный из конкурсантов, кто смог предложить жюри и прочей кинематографической общественности, собравшейся на Круазетт, внятный месседж. Нас всех действительно тошнит. От несовершенства мира, от неоправдавшихся надежд, от собственной значимости, от полного отсутствия перспектив. Произошла смена эпох. А мы топчемся на месте, упорствуя, как будто ничего и не случилось».