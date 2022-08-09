«Корабль идет ко дну»: вышел первый трейлер «Треугольника печали»

Студия Neon выпустила первый полноценный трейлер фильма «Треугольник печали» Рубена Эстлунда. В России картину в прокат выпустит компания A-One, точная дата пока неизвестна.
Сатирическая комедия рассказывает о крушении яхты посреди океана, из‑за чего супермодели, богачи, капитан-марксист и уборщица вынуждены выживать на необитаемом острове.
В фильме снялись Вуди Харрельсон, Харрис Дикинсон, Чарлби Дин Крик, Долли Де Леон, Златко Бурич и Ирис Бербен.
29 мая «Треугольник печали» забрал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
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