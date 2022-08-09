«Корабль идет ко дну»: вышел первый трейлер «Треугольника печали»

Студия Neon выпустила первый полноценный трейлер фильма «Треугольник печали» Рубена Эстлунда. В России картину в прокат выпустит компания A-One, точная дата пока неизвестна.

Сатирическая комедия рассказывает о крушении яхты посреди океана, из‑за чего супермодели, богачи, капитан-марксист и уборщица вынуждены выживать на необитаемом острове.