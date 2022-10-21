Моргенштерн* выпустил альбом «Last One». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

В трек-листе — 20 композиций, включая «10 секунд тишины перед последним треком» и вступление, в котором Юрий Хованский говорит, что релиз опубликован иноагентом. Также на пластинку попали фиты с The Limba, ЛСП, Элджеем и Entype.

Новая пластинка рэпера получилась более лиричной, чем все предыдущие. Даже обложка альбома выглядит не слишком весело — просто черный квадрат. Но одно остается неизменным: Моргенштерн* все еще пишет тексты про деньги.

Ровно за сутки до выхода альбома Моргенштерн* опубликовал клип на песню «Balance», которая также попала в «Last One». Он снят в формате влога, в котором рэпер рассказывает о поездке в медовый месяц после свадьбы с Диларой.