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Дэвид Теннант в тизере спецэпизода «Доктора Кто»
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:22

Би-би-си One опубликовал дебютный тизер спецэпизода «Доктора Кто» в честь 60-летия сериала. Премьера трех эпизодов состоится в ноябре 2023 года.

Осторожно: спойлеры к последней серии «Доктора Кто»!

Ранее новым Доктором был объявлен Шути Гатва, известный по шоу «Половое воспитание». Однако в конце финального эпизода сериала, который вышел 23 октября, фанатов ждал большой сюрприз.

В нем Тринадцатый Доктор в исполнении Джоди Уиттакер вернулся к облику своей прошлой версии, приняв вид не Гатвы, а Десятого Доктора, которого с 2005-го по 2010 годы играл Дэвид Теннант.

Би-би-си заявил, что Теннант сыграет Четырнадцатого Доктора, а не повторение Десятого. Кроме того, Гатва был назван Пятнадцатым Доктором.

«Если вы подумали, что появление Дэвида Теннанта было шоком, то у нас еще много сюрпризов на подходе! Путь к Пятнадцатому Доктору усеян тайнами, ужасами, роботами, куклами, опасностью и весельем! И как это связано с возвращением замечательной Донны Ноубл? Как, что, почему? Мы даем вам год на размышления, а потом весь ад выйдет на свободу!» — подчеркивают создатели проекта.

В качестве шоураннера выступил Расселл Т.Дэвис. В грядущих эпизодах сыграют Теннант, Гатва, Кэтрин Тейт и Нил Патрик Харрис.

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