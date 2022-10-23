«Синьхуа» узнало причину, по которой экс-глава КНР ушел со съезда компартии

Бывшему председателю КНР Ху Цзиньтао стало плохо во время заседания Коммунистической партии, поэтому его вывели под руки. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Синьхуа».

По информации корреспондента «Синьхуа», 79-летний Цзиньтао настаивал на участии в XX съезде компартии, хоть незадолго до мероприятия испытывал проблемы со здоровьем. Он почувствовал себя плохо во время заседания, поэтому ему помогли удалиться в комнату отдыха.

Это первый комментарий китайских властей по поводу случившегося.

Накануне в сети обратили внимание на ролик, в котором двое мужчин выводят Цзиньтао под руки с церемонии закрытия съезда. На кадрах видно, как перед уходом Цзиньтао обращается к нынешнему китайскому лидеру Си Цзиньпину, а тот кивает головой и что‑то говорит в ответ.

CNN писал, что, кажется, это не входило в сценарий мероприятия, которое обычно тщательно срежиссированы.

22 октября завершился XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. Цзиньпина избрали на третий срок.