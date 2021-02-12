Французская киностудия Pathé переснимет «Трех мушкетеров». В ролях: Венсан Кассель и Ева Грин

Кинопродюсер Дмитрий Рассам объединится со студией Pathé для создания новой высокобюджетной экранизации «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Сейчас картина находится на стадии препродакшена, сообщает Variety.

Создатели решили собрать звездный актерский состав. Роли д’Артаньяна, миледи и Атоса исполнят Франсуа Сивиль, Ева Грин и Венсан Кассель. Кроме того, в проекте снимутся Вики Крипс в роли королевы Австрии Анны, Пио Мармай в роли Портоса, Ромен Дюрис в роли Арамиса, Луи Гаррель в роли короля Людовика XIII и другие.

Режиссером двух фильмов («Три мушкетера — Д’Артаньян» и «Три мушкетера — Миледи») станет Мартен Бурбулон. Картина из двух частей обойдется в 60 миллионов евро (около 5,3 миллиардов рублей), съемки начнутся в конце лета.

Сценарием займутся Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер — они работали с Бурбулоном над картинами Любовь вразнос» и «Развод по-французски». «Что поразило нас, так это то, насколько современными были персонажи и сюжеты в работах Дюма. Насилие в обществе, права женщин, религиозные войны… Помня об этом, мы подошли к нашей адаптации», — сказали сценаристы.

Создатели планируют запустить фильм в кинотеатральный прокат по всему миру. Права уже купили французские каналы M6, OCS и Canal Plus, а также кинокомпании Constantin Film в Германии и DeAPlaneta в Испании.

«Мы чувствуем большую ответственность за защиту творчества Дюма, предлагая при этом подлинную и захватывающую кинематографическую сагу для сегодняшней аудитории», — заявил Дмитрий Рассам.

По словам продюсера, фильм будет основан на уже существующих исторических фигурах, как и у Дюма. Однако появятся и новые персонажи, чтобы обогатить «экстраординарный холст» автора. Например, в картине появится история, основанная на биографии Луи Аниабы, которого прозвали «колдуном Версаля» за его дар исцеления. Во французском нон-фикшне он стал первым темнокожим героем.

Первый фильм про трех мушкетеров вышел в 1921 году. В создании культовой ленты также участвовала Pathé. Генеральный директор кинокомпании заявил, что у новой картины есть все шансы на успех именно сейчас. Во-первых, оригинальному фильму исполнилось ровно 100 лет. Во-вторых, кинотеатры закрыты и зрители будут еще сильнее жаждать сюжета, полного приключений, в «новом постпандемическом мире».

В марте 2019 года Netflix также заявил о намерении снять современную версию «Трех мушкетеров». Экранизация от стрим-сервиса будет сделана в духе франшизы «Миссия невыполнима». Продюсерами станут Эрик Ньюман и Брайан Унклесс (Screen Arcade), а также Скотт Глассголд (Ground Control Entertainment).