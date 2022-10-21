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«Письмо из нашей родной страны»: норвежцы a-ha выпустили первый за семь лет альбом
Семён Гудошников
Сегодня в 17:41

Норвежская электропоп-группа a-ha представила новый студийник «The North» — первый за семь лет. Половина из 12 песен пластинки написана клавишником коллектива Магне Фурухольменом, вторая половина — гитаристом Полом Воктором-Савой.

Работа над релизом проходила в ноябре 2021 года в небольшом норвежском городке Будье, расположенном за полярным кругом. В записи пластинки принял участие Норвежский арктический филармонический оркестр.

Фурухольмен описал «The North» как «музыкальное письмо из нашей родной страны» Норвегии. По его словам, главными темами альбома стали «природа и окружающая среда».

Вместе с пластинкой музыканты выпустили одноименный музыкальный фильм, показывающий процесс работы в студии. Такую идею a-ha позаимствовали у Брюса Спрингстина и его «Western Stars» 2019 года.

Для образованной в 1982 году норвежской группы «True North» стал 11-м студийным альбомом. Предыдущий — «Cast in Steel» — увидел свет в 2015 году.

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