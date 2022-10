Arctic Monkeys выпустили седьмой альбом «The Car»

О первом сингле AM из нового альбома музыкальный редактор «Афиши Daily» Владимир Завьялов отозвался так (но отзыв справедлив и для всей пластинки): «Алекс Тернер красиво и, вероятно, окончательно завершил свой путь из нахалов в крунеры. Теперь Arctic Monkeys звучат как The Last Shadow Puppets, больше, чем сами The Last Shadow Puppets: дорого, лощено, блестяще и респектабельно».