Arctic Monkeys выпустили седьмой альбом «The Car»

Сравнивая Arctic Monkeys в ранние годы и сейчас, фронтмен Алекс Тернер заявил: «Тогда мы действовали сообразно инстинкту, в том числе и в творческих решениях. В первую очередь мы не очень умели играть на инструментах. Но если оставить это за скобками, то я думаю, что группа не особо изменилась. Мы выучили больше трюков, но до сих пор движемся инстинктивно».