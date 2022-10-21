Arctic Monkeys выпустили седьмой альбом «The Car»

Британская группа Arctic Monkeys выпустила седьмую по счету пластинку «The Car». Ее можно послушать здесь.
Барабанщик группы Мэтт Хелдерс еще в мае рассказал, что с музыкальной точки зрения новый лонгплей станет продолжением «Tranquility Base Hotel & Casino» — менее рок-н-ролльного, наполненного ретрозвуком, мастерски сыгранного предыдущего альбома.
Сравнивая Arctic Monkeys в ранние годы и сейчас, фронтмен Алекс Тернер заявил: «Тогда мы действовали сообразно инстинкту, в том числе и в творческих решениях. В первую очередь мы не очень умели играть на инструментах. Но если оставить это за скобками, то я думаю, что группа не особо изменилась. Мы выучили больше трюков, но до сих пор движемся инстинктивно».
О первом сингле AM из нового альбома музыкальный редактор «Афиши Daily» Владимир Завьялов отозвался так (но отзыв справедлив и для всей пластинки): «Алекс Тернер красиво и, вероятно, окончательно завершил свой путь из нахалов в крунеры. Теперь Arctic Monkeys звучат как The Last Shadow Puppets, больше, чем сами The Last Shadow Puppets: дорого, лощено, блестяще и респектабельно».