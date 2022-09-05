Arctic Monkeys вернулись, Егор Крид спел с Шуфутинским — и другая музыка за неделю

Ремейк «3 сентября», возвращение Arctic Monkeys, фит Gorillaz и Tame Impala, еще один новый сингл Suede (лютый) — возвращаемся со свежей музыкой.

Arctic Monkeys вернулись. Что можно сказать: Алекс Тернер красиво и, вероятно, окончательно завершил свой путь из нахалов в крунеры. Теперь Arctic Monkeys звучат как The Last Shadow Puppets, больше, чем сами The Last Shadow Puppets: дорого, лощено, блестяще и респектабельно — в этой связи, конечно, удивительно посмотреть, как теперь Тернер будет диверсифицировать творчество с Майлзом Кейном с одной стороны и группой с другой.

Егор Крид как самый чуткий держатель носа по ветру нашей поп-сцены ворвался 3 сентября в «3 сентября» к Михаилу Шуфутинскому с рэп-куплетами (и даже отрекламировал импортозаместительную колу!) — неплохо, но как насчет ремейков «Наш притончик гонит самогончик» и «За милых дам»?

Если хотите послушать ремейк «3 сентября» здорового человека, то вот вам версия от группы Chernikovskaya Hata.

Gorillaz позвали к себе Tame Impala и рэпера Bootie Brown — как мы бы себе представляли такой альянс, таким он и получился: Кевин Паркер что‑то мурлычет под сладким дурманистым дымком, Албарн вкрадчиво шепчет, Bootie Brown читает рэп, мерцает дискошар, танцуют все!

The 1975 продолжают превращаться в самую приятную стадионную группу момента, а Мэтт Хили — в самого обаятельного музыканта двадцатых. Новый клип «I’m in Love with You» с бастеркитоновскими пируэтами и элегантным монохромом — тому подтверждение. Ну и песня такая, что невозможно не подпевать. Ай-ай-ай-ай-ай!

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