Arctic Monkeys вернулись. Что можно сказать: Алекс Тернер красиво и, вероятно, окончательно завершил свой путь из нахалов в крунеры. Теперь Arctic Monkeys звучат как The Last Shadow Puppets, больше, чем сами The Last Shadow Puppets: дорого, лощено, блестяще и респектабельно — в этой связи, конечно, удивительно посмотреть, как теперь Тернер будет диверсифицировать творчество с Майлзом Кейном с одной стороны и группой с другой.