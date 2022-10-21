Власти одобрили запуск грузовых беспилотников между Москвой и Петербургом

Правительство одобрило экспериментальный правовой режим на трассе М11 между Москвой и Петербургом — он дает право тестировать беспилотный транспорт. На правительственное постановление и сообщение Минтранса обратило внимание издание VC.ru.

Первые беспилотники могут появиться на М11 в 2024 году (прежде власти сообщали, что это может случиться годом ранее). Участники проекта — КамАЗ, разработчик умного автооборудования «Старлайн», логистические компании «Глобалтрак лоджистик», сеть «Магнит», подраздление X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») под названием Х5 Logistics и оператор инфраструктуры «Автодор».

На трассе намерены тестировать беспилотные грузовики, которые будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от М11. Всего правительство планирует сделать беспилотными 19,5 тыс. километров российских дорог общего пользования к 2030 году.