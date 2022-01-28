Правительство намерено запустить грузовые беспилотники между Москвой и Петербургом в 2023 году

Правительство намерено запустить движение беспилотных грузовиков в коммерческом режиме по федеральной трассе М-11 между Москвой и Петербургом в 2023 году. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, первыми участниками использования беспилотной трассы станут X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), логистическая компания «Деловые линии», «Почта России», онлайн-ретейлер Ozon, грузовой перевозчик «Глобалтрак».

В правительстве предполагают, что в 2022-м на трассе начнется строительство инфраструктуры. Оператором проекта выступит госкорпорация «Автодор».

Согласно плану, в течение года должны быть созданы не менее четырех опытных образцов «грузового транспортного средства с высоким уровнем автоматизации». Это означает, что во время движения в кабине будет находиться человек, но он не будет за рулем.

Белоусов также рассказал, что правительство прорабатывает другой проект — доставку грузов беспилотниками по воздуху. Коммерческим партнером выступает «Почта России». В качестве пилотных регионов выбраны Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Чукотка и Камчатка.

Разработана сеть из 48 маршрутов, рассказал первый вице-премьер. В 2022-м предстоит построить посадочные площадки для дронов, дать старт проекту в ЯНАО и на Чукотке и перевезти в коммерческом режиме не менее 77 тонн грузов.