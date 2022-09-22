RT сообщил о новых обвинениях в экстремизме против Навального. В ФБК считают, что это старое дело

Глава ФБК* Иван Жданов заявил, что команде Навального неизвестно о новом уголовном деле. «Скорее всего, речь идет о старом деле», — сказал он изданию «Сирена».

На Алексея Навального завели новое уголовное дело об экстремизме, пишет RT со ссылкой на источники. По версии следствия, экстремистской деятельностью оппозиционер занимался прямо из колонии.

События, по итогам которых против Навального выдвинуты новые обвинения, происходили весной этого года. Согласно материалам дела, тогда руководство ФБК* и его основатель призывали сторонников выходить на несогласованные акции против военной операции на Украине.

RT пишет, что Навальный якобы призывал активистов в том числе к свержению государственного строя. По словам собеседников издания, он лично руководил действиями сторонников. Навальный предстанет перед судом по делу об экстремизме в ближайшее время. RT не уточняет дату суда.

Кроме самого оппозиционера, фигурантами по делу могут стать его соратники — бывший глава Штабов Навального** Леонид Волков***, экс-директор ФБК Иван Жданов****, руководительница отдела расследований фонда Мария Певчих и бывший глава юротдела ФБК Вячеслав Гимади.

В сентябре 2021 года СК возбудил другое уголовное дело на Навального и его соратников — о создании экстремистского сообщества (максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). По нему заочно были арестованы Любовь Соболь***, Гимади, Волков и Жданов.

Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии строгого режима № 6 во Владимирской области. В марте 2022 года его приговорили к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве со средствами, собранными ФБК, и неуважении к суду. До этого, в феврале 2021-го, после возвращения в Россию, оппозиционеру заменили условный срок по делу «Ив Роше» — 3,5 года лишения свободы — на реальный.

*ФБК внесен в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией, запрещенной в России, и ликвидирован.

**Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.

***Леонид Волков и Любовь Соболь внесены Минюстом в список физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.

****Иван Жданов включен в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.