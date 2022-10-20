«Джеймс Уэбб» снял «Столпы творения». На изображениях видно, как формируются звезды!

Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел «Столпы творения» — холодные плотные облака газообразного водорода и космической пыли в туманности Орла, примерно в 7000 световых лет от Земли. Снимки (в ошеломительном качестве) опубликованы на сайте космического аппарата.

«Уэбб» оснащен инфракрасными детекторами, что позволяет ему видеть большую часть светорассеивающих эффектов в пылевых частицах. В частности, на снимках можно разглядеть ярко-красные шары — это новые звезды, которые рождаются при компактном скоплении газа и пыли достаточной массы.

А волнистые линии, похожие на лаву, рядом с этими красными шарами — выбросы звезд, которые все еще в процессе формирования. Иногда эти струи сталкиваются с другим веществом и образуют волнообразные узоры, подобные тем, что появляются на воде, когда по ней движется лодка.

© webbtelescope.org

«Я изучаю туманность Орел с середины 1990-х годов, пытаюсь заглянуть внутрь „Столпов“, протянувшихся на несколько световых лет, которые нам показал „Хаббл“, чтобы найти там внутри молодые звезды. Я всегда верил в то, что, когда это место сфотографирует „Джеймс Уэбб“, снимки будут просто ошеломляющими. Так оно и оказалось», — сказал Би-би-си старший советник по науке Европейского космического агентства Марк Маккориан.

До этого «Столпы творения» дважды запечатлевал «Хаббл» — в 1995 и 2014 годах.

Снимки «Хаббла» (слева) и «Джеймса Уэбба» (справа) © webbtelescope.org

Ранее «Джеймс Уэбб» впервые снял туманность Ориона. Изображения, опубликованые в середине сентября, позволят лучше понять, как массивные звезды трансформируют газопылевое облако, в котором они рождаются.