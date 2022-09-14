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«Джеймс Уэбб» впервые снял туманность Ориона. Изображения поразили астрономов
Семён Гудошников
Сегодня в 11:39

Международная исследовательская группа представила первые снимки туманности Ориона, полученные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Об этом сообщает Phys.org.

Туманности скрыты большим количеством пыли, что делает их недоступными для телескопов видимого спектра, в том числе для «Хаббла» — предшественника «Уэбба».

Разница между снимком «Хаббла» (слева) и «Джеймса Уэбба» (справа)

«Джеймс Уэбб» проник сквозь пыль благодаря тому, что работает в инфракрасном спектре. Снимки телескопа открыли множество структур размером до 40 астрономических единиц (примерно с нашу Солнечную систему).

На снимках можно разглядеть плотные нити материи, которые способны породить новые поколения звезд. А также формирующиеся звездные системы, состоящие из центральной протозвезды, окруженной диском из пыли и газа, в котором образуются планеты.

«Мы поражены захватывающими дух изображениями туманности Ориона. Эти наблюдения позволят лучше понять, как массивные звезды трансформируют газопылевое облако, в котором они рождаются», — заявила астрофизик Университета Западного Онтарио Элс Питерс.

Исследование туманности Ориона, находящейся в 1350 световых годах от Земли, поможет ученым узнать больше и о рождении Солнечной системы. Дело в том, что туманность находится в условиях, которые напоминают те, что сложились 4,5 млрд лет назад. Именно тогда сформировалась наша система.

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