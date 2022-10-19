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В Совфеде призвали разобраться с ростом цен на бронежилеты в 20 раз
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

Вооруженные силы России не обеспечивают мобилизованных бронежилетами пятой степени защиты, которые подорожали в 20 раз: с 7 тыс. рублей в январе до 135 тыс. в настоящий момент, передает РБК. Федеральная антимонопольная служба должна в этом разобраться, заявила сенатор Людмила Нарусова.

По ее мнению, ФАС должна разобраться, почему производители бронежилетов не передают товар армии, а пускают в свободную продажу, ведь «это же совершенно ненормальная ситуация». Нарусова побывала на мобилизационном пункте в Химках и увидела, как призванным в качестве сухпайка дают еду для авиапассажиров эконом-класса, которую передали «сердобольными стюардессами» из аэропорта «Шереметьево» неподалеку.

«Давайте мы дадим поручение комитету по обороне и безопасности разобраться, мониторить и соответствующе действовать», — ответила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Нарусова отметила, что депутаты Госдумы уже обратились к генпрокурору по поводу обеспеченности мобилизованных касками и бронежилетами.

Сенатор Ольга Ковитиди сказала, что этими вопросами ФАС не занимается — постановление правительства, которое, по ее словам, уже в разработке.

В октябре ФАС выявила «случаи существенного повышения стоимости» военной продукции. Согласно распоряжению правительства, производством для Минобороны занимается АО «Военторг», а его дочерние компании — розничной торговлей с рекомендуемой наценкой не более 15%.

В январе 2021 года Росгвардия собиралась закупить 2500 бронежилетов «с воротниками и фартуками» за 175,5 млн рублей из федерального бюджета. Один такой элемент формы будет стоил 70 тыс. рублей.

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теги
Совет ФедерацииФАС РоссииАэропорт ШереметьевоГосдумаВоенторгРосгвардия
люди
Валентина МатвиенкоЛюдмила НарусоваОльга Ковитиди
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