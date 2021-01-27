На покупку бронежилетов для Росгвардии выделено 175,5 млн рублей из федерального бюджета

Росгвардия планирует закупить 2500 бронежилетов «7Б-ВВ», которые обойдутся федеральному бюджету в 175,5 млн рублей. Соответствующий документ заметили «Открытые медиа» на сайте госзакупок.

Новые бронежилеты «с воротником и фартуком» смогут защитить бойцов от пуль стрелкового оружия, осколков мин и гранат и снизят риск контузионной травмы. Один такой элемент формы будет стоить 70 тыс. рублей.

В этом году Росгвардия уже тратила крупные суммы на спецсредства. 2 млрд рублей пошли на бронежилеты, шлемы, противогазы, защитные очки, щиты и бронированные автомобили.

Бронежилеты с воротниками и фартуками — далеко не самая экзотичная закупка Росгвардии. В 2018 году Росгвардия приобрела лазерные установки для разгона толпы. Два автомобиля «газель» мышино-серого цвета с требуемым оборудованием обошлись в 65,2 млн рублей. За 2017 год на золотые казачьи шашки и хрустальные погоны для Росгвардии был выделен еще почти миллион рублей.