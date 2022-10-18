Серебренников выбрал актера на главную роль в своем фильме про врача-нациста Йозефа Менгеле

Главную роль в фильме Кирилла Серебренникова про врача-нациста Йозефа Менгеле исполнит Аугуст Диль («Фальшивомонетчики», «Тайная жизнь»). Об этом сообщает Variety.

Съемки картины, основанной на романе французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле», стартуют в начале июня 2023 года. Продюсировать проект будут Чарльз Гиллиберт из CG Cinema («Аннетт») и Илья Стюарт из Hype Studios («Жена Чайковского»).

Диль сыграет в картине Серебренникова печально известного нацистского врача Йозефа Менгеле. Во время Второй мировой он ставил опыты на заключенных Освенцима и получил прозвище «Ангел смерти». В конце войны Менгеле сбежал в Южную Америку и умер в Бразилии в 1979 году, так и не будучи осужденным за свои преступления.

Диль ранее работал с Квентином Тарантино над «Бесславными ублюдками», Терренсом Маликом над «Скрытой жизнью» и Раулем Пеком над «Молодым Карлом Марксом». Серебренников выбрал его на главную роль после продолжительного кастинга в Европе, отмечает Variety.

Впервые о планах режиссера снять фильм про Менгеле стало известно в феврале 2020 года. После этого подробностей о работе над проектом не поступало.

Сейчас Серебренников работает над байопиком об Эдуарде Лимонове, основанном на романе француза Эмманюэля Каррера «Лимонов». Сценарий для картины написали Павел Павликовский, Бен Хопкинс и сам Серебренников. Премьера ленты запланирована на весну 2023 года.