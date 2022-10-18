Hulu показал трейлер драмы «Добро пожаловать в Chippendales» о культовом стрип-клубе и его главе

Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер драмы «Добро пожаловать в Chippendales», рассказывающей о культовом стрип-клубе для женщин, его основателе Стиве Банерджи и танцовщиках.

Сериал выйдет 22 ноября и расскажет, как индийский иммигрант создал самую известную в мире империю в области мужского стриптиза. Трейлер представляет, как Банерджи дал старт своему бизнесу и с чем столкнулся в процессе его развития.

Предприниматель привлек хореографа для постановки шоу, разработал запоминающуюся рекламную кампанию, вступил в противоборство со своим собственным управляющим и попал во внимание ФБР по подозрению в убийстве.

Не готового останавливаться ни перед какими препятстствиями бизнесмена в сериале сыграл Кумэйл Нанджиани, известный по «Кремниевой долине» и «Портландии». Также в шоу снялись Мюррей Бартлетт, Джульетт Льюис, Аннали Эшфорд, Квентин Плэр, Робин де Хесус, Эндрю Раннелс, Никола Пелтц и Филип Шахбаз.

Исполнительным продюсером «Добро пожаловать в Chippendales» выступил создатель «Пэм & Томми» Роберт Сигел. Нанджиани, Дилан Селлерс, Дженни Коннер, Мэтт Шакмен, Эмили В. Гордон, Нора Силвер, Жакки Ривера, Энни Вайман и Раджив Джозеф также работали над проектом.

Джозеф написал сценарий шоу вместе с Мехаром Сетхи. Сигел и Коннер стали шоураннерами сериала, а Шакмен — режиссером.

«Добро пожаловать в Chippendales» будет не единственным кинопроектом, посвященным истории успешного ночного клуба для женщин на рубеже 70-90-х годов. Сет Роген, Дев Пател и Эль Фаннинг появятся в фильме о танцевальной труппе Chippendales.