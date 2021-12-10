Сет Роген и Эль Фаннинг сыграют в фильме о мужской стрип-команде Chippendales

Сет Роген и Эль Фаннинг сыграют в фильме о мужской танцевальной труппе Chippendales, ставшей известной благодаря своим стрип-перформансам на рубеже 70-80-х годов. Об этом сообщил Deadline.

Также в картине появится Дев Патель, известный по лентам «Миллионер из трущоб» и «Лев». Режиссером проекта выступит Крэйг Гиллеспи, снявший «Круэллу», сериал «В ритме жизни» и байопик «Тоня против всех».

Продюсером станет Дэвид Пермут («По соображениям совести», «Без лица»), который продвигал идею проекта на протяжении двух десятилетий. Изначальный сценарий картины написали Крэйг Уилльямс и Айзем Адамсон, теперь над ним работают Лорен Блюм и Ребекка Анджело.

Фильм расскажет об индийском эмигранте Стиве Банерджи (его сыграет Патель), который купил рок-клуб Destiny II и начал устраивать там тематические вечера. Их звездами и стали танцовщики стриптиза, которые вскоре начали зарабатывать до 8 млн долларов в год.

Кого именно сыграет Роген, пока не разглашается. Источники издания предполагают, что ему достанется роль хореографа Ника Де Нойи. Фаннинг же предстанет в образе модели Playboy Дороти Страттен, которая придумывала костюмы для труппы.