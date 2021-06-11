Акционист Павел Крисевич имитировал самоубийство на Красной площади. Его задержали

Акционист Павел Крисевич, «распявший» себя возле здания ФСБ на Лубянке, провел новый перформанс. Он имитировал самоубийство на Красной площади, выступая против ущемления свободы мнений в России. Видео и фотографии акции опубликовала Readovka.
Крисевич сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем — себе в голову. Он использовал охолощенный пистолет Макарова. Readovka писала, что акционист получил серьезные ожоги лица, но его адвокат опроверг это.
Перед выстрелами художник произнес манифест, в котором заявил, что «на силу и репрессии мы ответим бесстрашием». «Государство вешает на протест стигму преступления. Заставляет нас в камерах и чатах себя представлять преступниками. Но кто оно без государственного устрашения? Ясно, что пустое место», — цитирует его слова Sota.Vision.
Через несколько секунд после выстрелов Крисевича задержали полицейские. Его вместе с журналисткой Sota.Vision Ниной Самусик доставили в ОВД «Китай-город».
Крисевич получил известность после перформанса в поддержку политзаключенных, который он устроил 5 ноября на Лубянке. Тогда соратники акциониста в плащах с надписью «ФСБ» повесили его на крест, подожгли площадку и начали бросать в огонь условные тома уголовных дел. За эту акцию Крисевича отчислили из РУДН.