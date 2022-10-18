Футбольный тренер Дмитрий Хохлов отсудил 65 млн рублей у Facebook*. Соцсеть скрывала его фамилию

Бывший футболист сборной России и тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов выиграл суд у Facebook*, передает РИА «Новости». Соцсеть не позволяла написать фамилию мужчины, расценивая ее как язык вражды.

По решению Солнцевского суда Москвы Facebook обязан выплатить Хохлову 65 млн рублей (один миллион из всей суммы в качестве моральной компенсации), хотя истец требовал 150 млн. Будет ли компания выплачивать деньги, неизвестно.

Также суд постановил разблокировать все упоминания Дмитрия Хохлова в течение месяца.

Защита Хохлова настаивала, что из‑за политики Facebook истец реже упоминался в прессе и публикациях обычных пользователей, а это могло отпугивать потенциальных рекламодателей.

«Моя фамилия блокируется, ибо модераторы расценивают это как оскорбление украинцев. <…> Я там и не зарегистрирован. Мне позвонили друзья, объяснили ситуацию — стало обидно. Это не попытка заработать. Сегодня фамилию стирают, а завтра ее предложат поменять», — рассказывал Хохлов в интервью с изданием «Спорт-Экспресс».

«Мы просто решили, что будет такая сумма [150 млн рублей, которые изначально запрашивались]. Facebook должен привести в порядок свои алгоритмы и прекратить необоснованную травлю», — заключил тогда экс-футболист.

В 2021 году Facebook заблокировала пост журналиста и блогера Виталия Егорова, написавшего о том, что Роскосмос раскрасил ракету «Союз-2.1а» под хохлому. Это было расценено как враждебное высказывание и оскорбление.