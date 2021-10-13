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Facebook заблокировал пост за слово «хохлома», посчитав это проявлением ненависти

Денис Ламехов
Сегодня в 17:46

Социальная сеть Facebook заблокировала пост журналиста и блогера Виталия Егорова, написавшего о том, что Роскосмос раскрасил ракету «Союз-2.1а» под хохлому. Об этом сообщил сам Егоров.

Согласно решению соцсети, публикация «нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений». Егоров опубликовал скриншот предупреждения.

В конце сентября футбольный тренер Дмитрий Хохлов заявил, что Facebook блокирует его фамилию. «Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю», — рассказал он. Хохлов добавил, что подал на компанию в суд.

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