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Yungblud выпустил третий альбом. Он назвал его в свою честь
Сегодня в 18:09

Британский музыкант Yungblud (настоящее имя — Доминик Харрисон), в чьем творчестве смешиваются ностальгирующий по 2000-м поп-панк, эмо-рок и мейнстримовая поп-музыка, выпустил третий альбом «Yungblud». Его можно послушать здесь.

На пластинке 12 треков, включая опубликованный накануне «Tissues» с семплом из «Close to Me» The Cure. Разрешение на его использование Харрисон запрашивал персонально у Роберта Смита.

Если на лонгплее «Weird!» (2020) и в мини-альбоме «The Underrated Youth» (2019) еще можно было услышать приемы хип-хопа, характерные для ранних записей Yungblud, то в новой работе они полностью отсутствуют. Теперь это только гитарная музыка и электроника.

В июне увидела свет документальная лента «Overheated» («Перегретая»), посвященная изменению климата. В ней снялись Yungblud, Билли Айлиш и организатор британского музыкального фестиваля «Гластонбери» Эмили Ивис. Кроме того, в фильме можно увидеть брата Айлиш Финнеаса, Вивьен Вествуд и норвежку Мари Ульвен Рингхайм, также известную как Girl in Red.

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