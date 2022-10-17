Букеровскую премию вручили писателю из Шри-Ланки Шехану Карунатилаке

Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию по литературе за роман «Семь лун Маали Алмейды». Об этом сообщил ТАСС.

Обладателя награды по традиции выбрали из авторов, пишущих на английском языке. Карунатилака выиграл премию за наполненную юмором книгу о загробных приключениях военного фотографа.

По сюжету главный герой романа умирает, а затем в течение недели пытается привести своих близких к тайнику с фотографиями, сделанным в ходе гражданской войны, которые должны потрясти Шри-Ланку.

Председатель жюри 2022 года Нил Макгрегор назвал роман Карунатилаки «метафизическим триллером, загробным нуаром, который растворяет границы не только разных жанров, но также жизни и смерти, тела и души, Востока и Запада» и позволяет открыть «нежность и красоту, любовь и верность, стремление к идеалу».

Награду Карунатилаке вручила королева-консорт Великобритании Камилла. Писатель получил денежный приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов.