Мэр Пусана попросил президента Южной Кореи не призывать в армию участников BTS

Мэр южнокорейского города Пусана Пак Хен Чжун попросил президента страны Юн Сок Еля освободить участников кей-поп-группы BTS от службы в армии. Об этом сообщил Independent.

Пак Хен Чжун заявил, что участие музыкального коллектива в мероприятии 2030 World Expo в Пусане «крайне необходимо» для города. Ради успеха проведения выставки мэр предлагает отправить артистов на альтернативную службу.

«Нет речи о том, чтобы дать BTS привилегию освобождения от военной службы. Но если BTS воспользуются системой альтернативной службы, то участники будут нести ту же национальную ответственность, которая не уступает срочной военной службе, но будут служить стране теми возможностями, на которые способны только они», — пояснил глава города.

Согласно законодательству Южной Кореи, альтернативную службу могут проходить исполнители народной и классической музыки, а также олимпийские чемпионы. Все остальные граждане мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет должны пройти двухлетнюю службу в армии.