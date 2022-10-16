США ответят на применение РФ ядерного оружия на Украине вне зависимости от его масштабов

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка будет действовать решительно, если Россия применит тактическое ядерное оружие на территории Украины. Его слова передает The Guardian.

«Мы прямо, частным образом и на очень высоком уровне сообщали Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. США и наши союзники дадут решительный ответ», — сказал он в эфире канала CBS.

Салливан подчеркнул, что США работает с союзниками и другими странами, включая Китай, чтобы донести до России сигнал о недопустимости применения ядерного оружия.

Ранее в другом интервью CBS президент Украины Владимир Зеленский заявил о неуверенности, что Путин блефует с ядерными угрозами. «Может быть, вчера это был блеф. Сейчас это может стать реальностью», — заметил он.

Владимир Путин после начала военных действий на Украине несколько раз намекал на возможность использования ядерного оружия. Объявляя мобилизацию 21 сентября, он заявил, что использует «все имеющиеся в нашем распоряжении средства» при угрозе территориальной целостности страны, подчеркнув, что «это не блеф». «А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — отметил он.

13 июня стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) представил доклад, в котором заявлено, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны.