SIPRI: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) представил доклад, в котором заявлено, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время «наблюдаются четкие признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился», а «все державы, входящие в «ядерный клуб» (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) увеличивают число боеголовок и проводят модернизацию ядерных арсеналов», — сказано в докладе.

В нем также подчеркивается, что усилению международной напряженности способствует то, что большая часть этих стран «обостряет ядерную риторику», а «роль атомного оружия в их военных стратегиях становится все более значимой».

Так выглядит список лидеров по числу развернутых ядерных боеголовок (январь 2022 года):

США — 1744 (вместе с запасом — 3708);

Россия — 1588 (4477);

Франция — 280 (290);

Великобритания (в 2021 году страна отказалась от публикации данных по ядерным боеголовкам) — 120 (180).

В докладе SIPRI отмечается, что из‑за спецоперации на территории Украины, фактически прекратились переговоры между Россией и США по стратегической стабильности. Кроме того, Китай, Россия, Франция, США и Великобритания так и не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия.