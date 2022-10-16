Пирс Броснан рассказал шутку, которая, как он думает, стоил ему роли Бэтмена у Тима Бертона

Пирс Броснан мог сыграть роль Бэтмена в адаптации комикса Тима Бертона, если бы не пошутил над супергероем. Об этом ирландский актер рассказал на вечерней передаче «The Tonight Show», пишет Deadline.
Броснан пробовался на роль Брюса Уэйна в экранизации Бертона. Актер подумал, что легкая шутка может помочь ему получить роль, но, как он сам считает, она-то все и испортила.
«Я помню, как сказал Тиму Бертону какую‑то глупость. Я сказал: „Вы знаете, я не смогу понять ни одного мужчину, который носит трусы поверх брюк“. Но самый подходящий для этого человек нашелся», — вспомнил Броснан.
В конечном счете роль получил Майкл Китон, сыгравший Бэтмена в фильмах 1989-го и 1992 года. Броснан не стал супергероем, зато запомнился зрителям как британский агент: в 1990-е и в начале нулевых он сыграл Джеймса Бонда сразу в четырех фильмах.