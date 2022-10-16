Реклама
Новости
Пирс Броснан рассказал шутку, которая, как он думает, стоил ему роли Бэтмена у Тима Бертона
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Пирс Броснан мог сыграть роль Бэтмена в адаптации комикса Тима Бертона, если бы не пошутил над супергероем. Об этом ирландский актер рассказал на вечерней передаче «The Tonight Show», пишет Deadline.

Броснан пробовался на роль Брюса Уэйна в экранизации Бертона. Актер подумал, что легкая шутка может помочь ему получить роль, но, как он сам считает, она-то все и испортила.

«Я помню, как сказал Тиму Бертону какую‑то глупость. Я сказал: „Вы знаете, я не смогу понять ни одного мужчину, который носит трусы поверх брюк“. Но самый подходящий для этого человек нашелся», — вспомнил Броснан.

В конечном счете роль получил Майкл Китон, сыгравший Бэтмена в фильмах 1989-го и 1992 года. Броснан не стал супергероем, зато запомнился зрителям как британский агент: в 1990-е и в начале нулевых он сыграл Джеймса Бонда сразу в четырех фильмах.

Подробности по теме
История песен из фильмов про Бонда: с чего начать, что нужно слушать, а что — не стоит
расскажите друзьям
люди
Пирс БроснанТим БертонМайкл КитонДжеймс Бонд
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение