Пирс Броснан рассказал шутку, которая, как он думает, стоил ему роли Бэтмена у Тима Бертона

Пирс Броснан мог сыграть роль Бэтмена в адаптации комикса Тима Бертона, если бы не пошутил над супергероем. Об этом ирландский актер рассказал на вечерней передаче «The Tonight Show», пишет Deadline.

Броснан пробовался на роль Брюса Уэйна в экранизации Бертона. Актер подумал, что легкая шутка может помочь ему получить роль, но, как он сам считает, она-то все и испортила.

«Я помню, как сказал Тиму Бертону какую‑то глупость. Я сказал: „Вы знаете, я не смогу понять ни одного мужчину, который носит трусы поверх брюк“. Но самый подходящий для этого человек нашелся», — вспомнил Броснан.