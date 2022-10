Mary Gu, Loqiemean, Wildways, Куок и другие советуют песни для борьбы с тревогой

Mary Gu Paramore «All I Wanted»

Мощный и в то же время нежный трек, который ассоциируется с силой и спокойствием.

Loqiemean Radiohead «I Will»

Песня о надежде человека, что ужасы, произошедшие с ним, не повторятся с его детьми. Она направлена в будущее, это успокаивает даже в очень темные времена.

4NN4 Leon Bridges «River»

Я слушала этот трек, когда мне было тяжело и больно, слушала, когда было радостно и легко. Что бы ни происходило у меня внутри, он приводит к одному и тому же: я отпускаю все ненужное. Оно выходит наружу через слезы или смех, и в итоге мне становится лучше.

AMCHI Jvke «Golden Hour»

Классный трек, красивое фоно в начале сразу передает настроение. В моменты, когда у тебя депрессия, ты выгораешь или тебе просто плохо, этот трек помогает жить, особенно много слушаю его в последние дни.

«Хмыров» «Гражданская оборона» «Солнцеворот»

Пронизывающий голос Егора Летова поет «Однажды — только ты поверь — маятник качнется в правильную сторону».

MC Сенечка UNKLE «Morning Rage»

С этим треком я встречал много рассветов, но сейчас мне больше не тревожно, а яростно.

Alon Richard Hawley «To Night the Streets Are Ours»

Очень люблю включить эту песню и гулять по вечерней Москве, а потом прийти домой и посмотреть все лайв-исполнения этого артиста. Затем взять гитару и самому ее петь, поплакать и лечь спать.

Wildways Маломира «Холод»

Нереально воздушный и обволакивающий, погружающий в какое‑то спокойствие трек молодой российской артистки, за которой я точно буду теперь следить.

Queen «Bohemian Rhapsody»

Не так давно мне подарили пластинку группы Queen, и так уж получилось, что она стала моим самым любимым винилом сейчас. В столь непростое время, действительно полное тревоги и стресса, этот альбом помогает как‑то окунуться в атмосферу той эпохи. Пускай и сильно романтизированной, но иной, со своими проблемами и в то же время классной.

Markul «Конечная станция»

Один из последних синглов Markul, собственно, повествующий о непростом времени. Действительно помогает как‑то его пережить.

HOLLYFLAME «Мертвые дельфины» «На моей Луне»

Когда ее слушаешь, понимаешь, насколько дорог миг и момент, в котором ты находишься, понимаешь, что все, что было до, — это твоя яркая и местами мрачная жизнь, но она твоя, и ты сам можешь ее изменить в любую сторону.

Лилая Gorillaz «Feel Good Inc.»

Один из самых любимых треков. Ритм-секция песни каждый раз заставляет танцевать, хочу я этого или нет, в результате мое настроение улучшается.

О! Марго Аида Ведищева «Гололед»

Меня успокаивают регги, Земфира и советские песни — такие тонкие, мелодичные, многогранные. Я совсем недавно услышала «Гололед» в исполнении Аиды Ведищевой, теперь слушаю, когда захватывает. «А люди в городе гуляют по льду и не считают гололед за беду» — откликается.

Антон Лиссов (Jane Air) Bohren & der Club of Gore «Prowler»

Идеальный саундтрек для ночной прогулки по дождливому городу. Немецкий дарк-джаз с эмбиентом. Ничего более атмосферного вы никогда не сышали и не услышите. Нуар, выкрученный на максимум. Это как быть Чарлзом Буковски и пить виски в баре с липким полом, заметить женщину в черных чулках с яркой красной помадой, попытаться с ней заговорить, отвернуться и, повернувшись назад, понять, что она растворилась в сигаретном дыму и, скорее всего, просто тебе померещилась.

Jane Air «Чиркаем спичками»

Настало время и для нашего трека. Пусть будет заглавная композиция из нового альбома. Немного надрыва, немного трещин на телефоне и много битой посуды. Это трек о любви с терпким флером 2007 года.

Антон Макаров «Диктофон» Billy Idol «Eyes Without a Face»

Красивая мелодия, хриплый баритон и атмосфера спокойствия. В любой экстренной ситуации слушаю альбом «Rebel Yell» — отличное сочетание новой волны, панка и классического рока.

R.E.M. «Man on the Moon»

Если Билли Айдол — умелец красивых музыкальных форм и владелец уникального голоса 80-х, то Майкл Стайп и его команда — 90-х. По крайней мере, расцвет группы. Один из сложных туров группы «Диктофон» был в апреле: отменяли автобусы, концерты угрожали сорвать, дождь, холод, и нас выгоняли с автовокзала на улицу. Тогда мы включали R.E.M. и ловко успокаивались.

Даша Дерюгина («Комсомольск») «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» «Последнее лето детства»

Вообще, стараюсь не отвлекаться и слушаю «Гражданскую оборону». В тяжелые времена многие ищут поддержку в ностальгии, выискивая в памяти самые счастливые моменты. Вот и я включаю эту песню и мысленно переношусь в детство, где дача, поле и бескрайнее голубое небо с перьями-облаками и все еще возможно.

Арина Андреева («Комсомольск») «Весна на улице Карла Юхана» «С тобой и без тебя»

Убаюкивающая и легкая, под нее даже дышать хочется ровнее и спокойнее. Она резонирует с моими ощущениями сейчас, хочется в нее погружаться и кутаться, как в кокон, в ожидании тепла.

Асия «Мачете» «Выхожу из системы», Асия «Лампочка» и «Крестики»

Я предпочитаю слушать песни, в которых есть какой‑то посыл, надежда на светлое будущее, какое‑то представление о том, что жизнь более масштабная и любые проблемы неслучайны. Такие треки мне помогают успокоиться и как‑то переключиться, поэтому песни не особо веселые, но с глубоким смыслом.

Сюзанна Сюзанна «Туру»

Трек из моего нового альбома «Альтернатива I» как маяк стоит посреди шторма, а внутри тепло и спокойно. Слушаю его, когда чувствую, что меня захлестывает.

Аня Pokrov L’One feat. Mgzavrebi «На краю света»

На самом деле мне уже несколько месяцев очень сильно помогает этот трек. Его показала мне моя лучшая подруга Маха Горячева. Он просто очень светлый, очень добрый. Он про путешествия, про то, что все люди едины, планета одна, и как‑то в моей голове, когда я слушаю этот трек, стираются все грани. Я думаю, что действительно все возможно, что нужно просто собрать рюкзак. Возможно, кто‑то тоже найдет себя в этом треке. Кто‑то будет слушать и вдохновляться, забывать все плохое, отключаться от этого мира, брать рюкзак и идти в горы.

Леша Янгер Markul и Тося Чайкина «Стрелы»

Мне нравится звучание, оно недепрессивное и поднимает настроение. Никогда не понимал, как люди хотят поднять себе настроение и включают грустные песни, ведь они только добивают эмоциональное состояние.

Наша Таня Soko «We Might Be Dead by Tomorrow»

Этот трек звучит как медитация, а название говорит само за себя. Бархатный женский вокал и легкий гитарный рифф невероятно успокаивают, но самое ценное для меня — лирика. Песня о том, что нельзя бояться чувствовать, любить и открываться, зная, насколько хрупкая и непостоянная жизнь. Кажется банальным, но именно этой песне почему‑то очень веришь, особенно в нынешних обстоятельствах, когда хрупкость жизни возрастает в геометрической прогрессии.

Тося Чайкина Aphex Twin «#3»

Мой любимый трек из любимого альбома Афекса. Он очень успокаивает, может даже убаюкать, если вас настигла паническая атака (проверено).

Bubble Tea and Cigarettes «5AM Empanada with You»

А эта песня идеальна для поддерживающих объятий и поцелуев, также отлично усиливает теплые воспоминания — и на душе сразу так спокойно, пусть даже ненадолго, но спокойно.

Radiohead «Decks Dark»

Помним про выстраивание новых нейронных связей за счет нетривиальных мелодий, ритмики, аранжировки. Данная композиция поможет выплакаться и увидеть красоту и свет в самое темное время.

Куок Westerman «Confirmation»

Я, когда переехал в новую квартиру, сделав все, что нужно для домашнего уюта, включил эту песню первый раз. Теперь я слушаю это, когда хочу успокоиться.

А теперь — плейлист со всеми треками! VK Музыка

Apple Music