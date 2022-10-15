Слава КПСС (он же Вячеслав Машнов) увидел в персонаже Салавата КГБТ из нового романа Виктора Пелевина «KGBT+» самого себя. Рэпер считает, что стал его прототипом.

Машнов посвятил этому пост в своем инстаграме*. Он начал с предупреждения, что пишет «без постиронии», а закончил призывом к покупке «этой замечательной книги».

Рэпер рассказал, как пару лет назад с ним связался «странный человек», который предложил серию интервью «за хорошие деньги» и задавал «странные» вопросы: про отношения к буддийской философии, истории и батл-рэпу. Найти в интернете информацию об издании, от имени которого представлялся незнакомец, Славе не удалось. Интервью с ним тоже нигде не вышло, а анонимный собеседник перестал отвечать.

Машнов считает, что Пелевин взял за основу рэпера Салавата КГБТ его личность. «Иногда персонаж говорит прямыми цитатами из той загадочной серии интервью! Когда я читал этот текст, я, мягко говоря, был в приятном шоке! <…> О большем признании я и не мог мечтать, честно говоря», — написал он и назвал писателя «знаковым автором для моего поколения».

«Афиша Daily», как считают в ее редакции, тоже стала прототипом одного из персонажей в «KGBT+» — «сексуально-голосовой помощницы» Афифы. Пелевин устами своего персонажа ответил на прошлогодний текст Полины Кривых «Нейрохайп Inc.: что Пелевин не понял в устройстве мозга». Почему «Афиша Daily» решила, что это так, и как ему ответила автор материала, можно узнать тут.