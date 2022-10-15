С момента появления статьи о дискредитации армии россиян оштрафовали на 85,7 млн рублей

За три месяца с момента появления административной статьи о дискредитации ВС России были оштрафованы 2054 человека на общую сумму 85,7 млн рублей, подсчитал «Коммерсант» по данным статистики департамента при Верховном суде. При этом ни одного приговора по аналогичной уголовной статье вынесено не было.

Российские суды также вынесли лишь один приговоров по уголовной статье о фейках про армию России: в начале июля мундепа Красносельского района Москвы Алексея Горинова приговорили к семи годам тюремного заключения.

Чаще остальных заводят дела по уголовной статье за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя: 161 приговор за первую половину этого года — это на четверть больше, чем годом ранее, и вдвое больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Также увеличилось количество приговоров за оправдание терроризма (126 против 89) и за демонстрацию запрещенной символики (2690 против 2190).

Дел об участии или организации незаконных митингов, наоборот, становится меньше: в первой половине 2021 года было рассмотрено 19 560 дел (штрафов выписали на 167,2 млн рублей), а в этом — 16 151 (171 млн).

Эксперты «Коммерсанта» прогнозируют, что административное преследование протестующих не снижается, а скорее, «перераспределяется»: вместо дел о митингах заводят дела о дискредитации. Снижение митинговой активности естественно на фоне массового отъезда лидеров протеста и общего ужесточения законодательства, пояснил политолог Константин Калачев.