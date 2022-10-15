Байден поручил выделить до 725 млн долларов на дополнительную военную помощь Украине

Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 725 млн долларов. Об этом говорится в меморандуме президента страны Джо Байдена, опубликованном на официальном сайте Белого дома.
Байден поручил Госдепу распорядиться этой суммой. Деньги возьмут из бюджета, изначально выделенного для Пентагона.
Как отмечает РИА «Новости», в новый пакет помощи могут войти броневики и боеприпасы.
Несколько дней назад глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что общий объем военной американской военной помощи Украине с момента начала российской спецоперации достиг 16,8 млрд долларов.
По словам Остина, Штаты продолжат оказывать помощь украинской стороне, так как ракетные удары России еще больше укрепили готовность Запада помогать Киеву.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям