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Байден поручил выделить до 725 млн долларов на дополнительную военную помощь Украине

Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 725 млн долларов. Об этом говорится в меморандуме президента страны Джо Байдена, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Байден поручил Госдепу распорядиться этой суммой. Деньги возьмут из бюджета, изначально выделенного для Пентагона.

Как отмечает РИА «Новости», в новый пакет помощи могут войти броневики и боеприпасы.

Несколько дней назад глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что общий объем военной американской военной помощи Украине с момента начала российской спецоперации достиг 16,8 млрд долларов.

По словам Остина, Штаты продолжат оказывать помощь украинской стороне, так как ракетные удары России еще больше укрепили готовность Запада помогать Киеву.