Александра Даддарио снимется в фильме «Я желаю тебе всего хорошего»

Американская актриса Александра Даддарио, известная по сериалам «Белый лотос» и «Почему женщины убивают», снимется в фильме «Я желаю тебе всего хорошего». Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет актриса Томми Дорфман, известная по сериалу «13 причин почему». Для нее проект станет режиссерским дебютом. Основой для фильма станет роман Мейсона Дивера.

Он рассказывает о небинарном подростке, которого выгоняют из дома консервативные родителей. После этого тинейджер переезжает к сестре и начинает узнавать себя, а также исследовать любовь, дружбу и семейную связь.

Дорфман сама напишет сценарий киноадаптации и выступит ее продюсером. Также фильмом займется Мэтт Каплан из ACE Entertainment, Джеймс Харрис из TeaShop Films, Обри Бендикс и Брейден Бочнер.

В ближайшее время Даддарио появится в еще одной экранизации — сериале «Мэйферские ведьмы» по мотивам книг Энн Райс. Актрисы исполнила в шоу, которое выйдет 5 января, главную роль. Трейлер проекта можно посмотреть здесь.