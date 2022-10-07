AMC+ представил трейлер экранизации романов Энн Райс «Мэйферские ведьмы»

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На ютьюб-канале стримингового сервисе AMC+ опубликовали трейлер сериала «Мэйферские ведьмы» — экранизации одноименной серии романов американской писательницы Энн Райс.

Главную роль в шоу исполнила Александра Даддарио, известная по проектам «Белый лотос» и «Разлом Сан-Андреас». Она сыграла молодого нейрохирурга Роуэн Филдинг, которая обнаруживает у себя сверхъестественные способности.

Они, как выясняется, достались девушке по наследству. Героие предстоит узнать, что она происходит из семьи ведьм, которые поколениями боролись в Новом Орлеане с некими зловещими силами.

Сериал «Мэйферские ведьмы» разработали Эста Сполдинг и Мишель Эшфорд, работавшие ранее над «Мастерами секса». В шоу снялись Джек Хьюстон, Тонгайи Чириса, Бет Брант, Ян Ричардс, Ханна Эллин и Гарри Хэмлин.

Первые два эпизода «Мэйферских ведьм» выйдут на экраны 5 января. Остальные шесть серий будут выходить еженедельно.

Ранее AMC+ запустила другой сериал по мотивам произведений Энн Райс — «Интервью с вампиром». Его премьера состоялась 2 октября. В актерский состав проекта входят звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон, Сэм Рид и Бейли Басс.

«Мэйферские ведьмы» — серия мистических романов Энн Райс, написанных в 1990–1994 годах. Она рассказывает о семье ведьм Мэйфейр. Сюжет книг пересекается с другим циклом писательницы — «Вампирским хроникам». В последний входит роман «Интервью с вампиром».