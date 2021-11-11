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В Москве арестовали преподавателя ВШЭ из‑за обвинений в растлении несовершеннолетних

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:35

Мещанский суд Москвы арестовал преподавателя Высшей школы экономики Евгения Золина. Мужчине предъявили обвинение в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщил ТАСС.

Золин проведет под стражей два месяца — такова мера пресечения, выбранная судом. Сотрудник ВШЭ стал фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Следствие вменяет Золину насилие над девочками 2015 и 2009 годов рождения. Преступления, как считают обвинители, произошли в январе и июле 2021 года в квартире мужчины в Подмосковье. Сам Золин это отрицает.

Если преподавателя признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. ВШЭ пока не прокомментировала процесс над своим сотрудником. В вузе Золин преподавал с 2018 года. До этого он работал на механико-математическом факультете МГУ имени Ломоносова.

Ранее в центре скандала с домогательствами оказался еще один преподаватель ВШЭ — Максим Целуйко. В августе журнал Doxa опубликовал статью о четырех девушках, которые якобы столкнулись с харассментом. В марте вуз уже рассматривал возможность расторгнуть контракт с мужчиной после первых жалоб, но так и не решился на это.

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