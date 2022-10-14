РБК: в Москве хотят мобилизовать гендиректора ИТ-компании и сотрудников, хотя у них есть отсрочка

Гендиректор и пять сотрудников московской ИТ-компании «РДЛ-Телеком» получили повестки и были отправлены в военкомат, несмотря на их отсрочку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию.

В пресс-службе «РДЛ-Телеком» рассказали, что сотрудников включили в списки айтишников, получивших отсрочку от мобилизации, после подачи заявки на «Госуслугах» в конце сентября. Однако 11 октября гендиректор и пятеро сотрудников получили повестки от управы Юго-Восточного административного округа Москвы с требованием явиться в мобилизационный пункт Объединенного военного комиссариата Лефортово на следующий день.

Призванные пришли в военкомат Лефортово с документами, подтверждающими их отсрочку, но на входе у них изъяли паспорта и военные билеты, затем отправили в зал ожидания. Оттуда их не выпускали, хотя полицейские и работники управы отрицали их задержание, и не возвращали им документы. В управе заявили, что им «без разницы на все документы и госуслуги», ведь в списках Генштаба на отсрочку фамилий айтишников нет.

Следом мужчин отправили на медкомиссию, где одному из них группу негодности «зачеркнули и написали группу годности А». Айтишникам выдали предписания явиться на следующий день на пункт сбора для отправки в воинские части, где и пообещали вернуть личные документы. Им отказали в подаче жалобы и оформлении доверенности, а после того, как гендиректор подверг сомнению законность происходящего, полиция вывела его «с применением силы».

Военком отказался принимать заявление от юридического отдела «РДЛ-Телеком». Мобилизационный пункт отказался рассматривать правительственные телеграммы на каждого сотрудника с подтверждением наличия отсрочки и подписью министра цифрового развития и справки об отсрочке от их военкоматов, а затем перенаправил их к военкому.

«Двое сотрудников получили мобилизационное предписание явиться в мобилизационные пункты, туда не пошли. Мы пока приняли решение попробовать решить ситуацию через прокуратуру, через суды», — рассказал гендиректор. В компании решили обжаловать действия военкома в прокуратуре Лефортовского района и подать заявление в военную прокуратуру на превышение полномочий должностного лица, а также обжаловать в суде решение призывной комиссии.