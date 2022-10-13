Власти Сальвадора потеряли 60 млн долларов из‑за признания биткоина официальной валютой

Власти Сальвадора понесли убыток в 60 млн долларов после признания биткоина официальной валютой страны. Об этом сообщил CNBC.

Криптовалютный эксперимент начался более года назад, однако пока не принес экономического успеха Сальвадору. По словам местных жителей, большинство компаний (более 80%) по-прежнему не признают токены.

Кроме того, сальвадорцы не слишком хотят пользоваться криптовалютой для оплаты покупок и услуг. Из‑за этого жизнь в стране остается практически неизменной: граждане жалуются на преступность и дефицит.

«Не думаю, что что‑то изменилось, разве что страна стала более известной, чем ранее, но экономическая жизнь сальвадорцев остается прежней или даже стала хуже, чем несколько лет назад», — заявил инженер Эдгардо Ачеведо.

Свой вклад в не слишком удачный старт проекта внесло и падение курса биткоина. Цифровая валюта потеряла около 60% своей ценности. Это только усугубило резкое снижение темпов экономического роста в Сальвадоре и увеличение госдолга.

Специалисты в области экономики опасаются, что стране может даже грозить дефолт в связи с накопившейся задолженностью. При этом в эксперимент с биткоином Сальвадор вложил 375 млн долларов.

Согласно опросу Института общественного мнения Сальвадора, 7 из 10 сальвадорцев не считают, что внедрение биткоина каким‑либо образом улучшило финансовое положение их семей. К тому же более трети граждан страны вовсе не могут использовать биткоин, так как не имеют мобильных телефонов с доступом в интернет.

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Сальвадора вырастет на 2,9% в 2022 году и на 1,9% в 2023 году. Впрочем, этот рост позволит ей лишь вернуться на уровень 2019, допандемийного года. А к 2026 году, согласно ожиданиям, госдолг страны достигнет 96% от ВВП (сейчас он составляет почти 90%).

Этому будет способствовать понижение кредитного рейтинга Сальвадора после принятия криптовалюты в качестве официального средства платежа. Не помогает стране и отказ от национальной валюты в пользу доллара США. Из‑за него государство не может печатать наличные деньги для укрепления финансового состояния.

«По крайней мере, крупная биткоин-авантюра Сальвадора оказалась выигрышной с точки зрения привлечения биткоин-туристов. Согласно официальным оценкам правительства, индустрия туризма выросла на 30% с тех пор, как в силу вступил закон о биткоинах», — заключил CNBC.