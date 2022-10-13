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ФАС возбудила дело против «Мегафона» из‑за необоснованного повышения тарифов
Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:52

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении «Мегафона» за необоснованное повышение тарифов, сообщает ТАСС. Накануне нарушителем уже признали МТС.

По данным ведомства, в мае «Мегафон» повысил тарифы на связь для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%, и это превысило уровень потребительской инфляции, зафиксированной Росстатом. «Это может привести к ущемлению интересов потребителей», — заключили в ФАС.

Накануне ФАС признала МТС нарушителем закона о защите конкуренции по той же причине. В январе МТС увеличил на 9,5% цену на услуги для более 28 млн абонентов из‑за «удорожания собственных затрат» и продолжал повышать в течение года, выйдя за рамки уровня индекса потребительских цен.

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МегафонФАС РоссииМТСРосстат
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