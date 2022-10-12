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В Минкультуры предложили «сменить тональность» праздничных мероприятий, сделав их просветительскими
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:40

Министерство культуры обсуждает с регионами изменения в массовых мероприятиях. Их предлагают переделать под просветительские вместо увеселительных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Ольгу Любимову.

«Впереди Новый год, это очень теплый, очень семейный праздник. Это не значит, что дети останутся без праздника, ни в коем случае мы не оставим их без Деда Мороза. Но тем не менее все, что связано с увеселительными мероприятиями, мы скорее меняем на просветительские, на заботу о нашем старшем поколении, на семейное времяпрепровождение», — рассказала она.

По словам Любимовой, об этом с региональными властями говорят «снова и снова». Сейчас с ними обсуждается, какие мероприятия будут проходить по всей стране.

«Где‑то приходилось вовремя останавливать и предотвращать дорогие и ненужные сейчас шоу, связанные с салютами, и проговаривать с людьми, что [сейчас нужно] немножко другое. Давайте оставим сам праздник, немножко другой подход», — предложила Любимова. Она считает, что мероприятия должны соответствовать «тональности и настроению людей», покупающих билеты.

После 24 февраля посещаемость государственных учреждений культуры не упала, хотя в то же время продюсеры «разных шоу, разных концертов больших» жалуются на проблемы, поделилась министр.

Ранее власти нескольких городов отменили празднование Нового года, чтобы сэкономленные деньги направить «на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных». Позже на это отреагировало Минобороны России, заявив, что в этом нет необходимости. Источники ТАСС и РИА «Новости» в администрации президента назвали решения местных властей «преждевременными и непроработанными».

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Ольга Любимова
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