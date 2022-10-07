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В Петербурге отменили празднование Нового года, чтобы направить больше денег на фронт
Семён Гудошников
Сегодня в 16:49

Власти Петербурга решили отменить мероприятия по случаю празднования Нового года. Об этом говорится на сайте губернатора города.

Под отмену подпали концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце и другие.

Сэкономленные средства пообещали направить «на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных». Происходить это будет «целевым образом» по выделенной под эти задачи в городском бюджете статье, говорят в петербургской администрации.

Весной представитель Смольного в заксобрании Константин Сухенко говорил, что бюджет Петербурга имеет такие показатели, что город может чувствовать себя уверенно. Часть средств из городской казны, вероятно, пойдет на восстановление разрушенного Мариуполя, с которым Петербург решил установить побратимские отношения.

В мае Беглов предложил со следующего года повысить зарплаты себе, чиновникам и депутатам заксобрания. Объясняются надбавки «особыми условиями» работы.

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тэги
Правительство Санкт-Петербурга
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Константин Сухенко
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