В Петербурге отменили празднование Нового года, чтобы направить больше денег на фронт

Власти Петербурга решили отменить мероприятия по случаю празднования Нового года. Об этом говорится на сайте губернатора города.

Под отмену подпали концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце и другие.

Сэкономленные средства пообещали направить «на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных». Происходить это будет «целевым образом» по выделенной под эти задачи в городском бюджете статье, говорят в петербургской администрации.

Весной представитель Смольного в заксобрании Константин Сухенко говорил, что бюджет Петербурга имеет такие показатели, что город может чувствовать себя уверенно. Часть средств из городской казны, вероятно, пойдет на восстановление разрушенного Мариуполя, с которым Петербург решил установить побратимские отношения.

В мае Беглов предложил со следующего года повысить зарплаты себе, чиновникам и депутатам заксобрания. Объясняются надбавки «особыми условиями» работы.