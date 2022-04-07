Мишустин анонсировал индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ

Правительство России проиндексирует пенсии, социальные выплаты, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум из‑за роста цен в стране. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме того, с мая семьи с низкими доходами начнут получать пособия на детей от 8 до 17 лет. Размер выплаты составит от 5000 до 12 000 рублей в месяц в зависимости от региона и ситуации в семье. На новые пособия будет выделено 450 млрд рублей.

16 марта Владимир Путин подписал указ об обеспечении социально-экономической стабильности и защите населения. В документе говорится об адресной поддержке граждан, мониторинге розничных цен на товары первой необходимости, устранении повышенного спроса и поддержке занятости.

Ранее Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6% из‑за повышенной инфляции прошлого года.