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Пит Дэвидсон и Мишель Йео Чу-Кхенг присоединились к фильму «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда») и Мишель Йео Чу-Кхенг («Всё везде и сразу») присоединились к актерскому составу грядущего фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Об этом сообщает Deadline.

Режиссер картины Стивен Кейпл-младший («Крид-2») опубликовал в своих соцсетях видео с актерами в кабине звукозаписи. Он также рассказал, что Дэвидсон озвучит автобота по имени Мираж, а Йео Чу-Кхенг — трансформера Эйрэйзор.

Сюжет фильма развернется в 1994 году в Бруклине и станет продолжением «Бамблби», действие которого происходило в 1987-м. В «Трансформерах» покажут противостояние максималов и предаконов (потомков автоботов и десептиконов), принимающих форму механических зверей.

В главных ролях снимаются Доминик Фишбэк, Энтони Рамос и Луна Лорен Велес. Продюсированием занимаются Лоренцо Ди Бонавентура («Бегущий в лабиринте»), Майкл Бэй («Перл-Харбор»), Марк Вахрадян («На грани») и Дункан Хендерсон («Гарри Поттер и философский камень»).