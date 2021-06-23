Звери, автоботы и Бруклин 90-х: что известно о седьмой части «Трансформеров»

В марте Paramount внезапно начала работу над новой (уже седьмой) частью «Трансформеров». Несколько месяцев о картине не было известно практически ничего (за исключением вероятных имен режиссера и продюсеров).

Завесу тайны приоткрыла виртуальная презентация Paramount, в которой приняли участие создатели картины и ее будущие звезды. Они раскрыли дату фильма, его название и подробности сюжета. Рассказываем обо всем по порядку.

Как будет называться и когда выйдет

Официальное название новой картины — «Трансформеры: Восстание зверей». Это отсылка к мультфильму 1996 года «Битвы зверей». Релиз запланирован на 24 июня 2022 года.

Кто будет снимать

Кресло режиссера займет Стивен Кейпл-младший, снявший фильм «Крид-2», а продюсером станет Лоренцо Ди Бонавентура («Бегущий в лабиринте»). Во время пресс-конференции он сказал, что в фильме появятся злодеи и автоботы, которых зрители никогда не видели ранее.