Звери, автоботы и Бруклин 90-х: что известно о седьмой части «Трансформеров»

В марте Paramount внезапно начала работу над новой (уже седьмой) частью «Трансформеров». Несколько месяцев о картине не было известно практически ничего (за исключением вероятных имен режиссера и продюсеров).
Завесу тайны приоткрыла виртуальная презентация Paramount, в которой приняли участие создатели картины и ее будущие звезды. Они раскрыли дату фильма, его название и подробности сюжета. Рассказываем обо всем по порядку.
Как будет называться и когда выйдет
Официальное название новой картины — «Трансформеры: Восстание зверей». Это отсылка к мультфильму 1996 года «Битвы зверей». Релиз запланирован на 24 июня 2022 года.
Кто будет снимать
Кресло режиссера займет Стивен Кейпл-младший, снявший фильм «Крид-2», а продюсером станет Лоренцо Ди Бонавентура («Бегущий в лабиринте»). Во время пресс-конференции он сказал, что в фильме появятся злодеи и автоботы, которых зрители никогда не видели ранее.
Где и когда все случится
Сюжет фильма развернется в 1994 году в Бруклине и станет продолжением «Бамблби», действие которого происходило в 1987-м. Среди локаций, которые покажут фильме, будут не только Нью-Йорк, но и Перу с горой Мачу-Пикчу.
О чем расскажут
В новых «Трансформерах» покажут противостояние персонажей из мультсериала «Битвы зверей» — максималов и предаконов (потомков автоботов и десептиконов), принимающих форму механических зверей. Также появятся террорконы — мертвые трансформеры, воскрешенные под воздействием Темного Энергона. Они станут «новой угрозой» существования мира, а в роли главного злодея появится безжалостный следопыт десептиконов Скрудж, который получает наслаждение, коллекционируя эмблемы побежденных автоботов.
Кто сыграет
Главными героями-людьми станут исследовательница артефактов, работающая в музее (Доминик Фишбэк из «Больницы Никербокер») и военный ветеринар по имени Ной, живущий в Бруклине (Энтони Рамос из «Гамильтона»).
Фишбэк и Рамос поделились историями своих персонажей. Музейная работница пытается найти свое место в жизни, но босс ей вечно в этом мешает. Ветеринар Ной всегда заботится о людях, которых любит, но постоянно суетится, потому что вырос в бедной семье.
В роли матери Ноя снимется Луна Лорен Велес («Декстер»).
Какие роботы появятся
На экране появятся уже известные Оптимус Прайм, Бамблби и автобот «Мираж», который умеет трансформироваться в любые транспортные средства. Из максималов покажут Райнокса (робота-носорога), Эйра Разора (робота-птицу) и Оптимуса Праймала (робота-гориллу). Создатели обещают, что между последним и Оптимусом Праймом состоится несколько глубоких бесед.
Каких новых персонажей добавят
Мы увидим женщин-трансформеров, таких как Арси (воительница в команде Оптимуса Прайма, которая впервые появилась в мультсериале «Трансформеры: Прайм») и Ночная птица (робот-ниндзя, изобретенный людьми), она примет сторону террорконов.